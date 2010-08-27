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art-oboi.by

Печать на холсте

Сочетая в себе приемы живописи, фотографии, современного искусства, а также технические возможности современных широкоформатных плоттеров, картины на холсте завоевали популярность в оформлении интерьера.

Наши преимущества

Более 10 000
сюжетов
Производство
от 2 дней
Экологичные
материалы
Консультация
дизайнера

Как заказать

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В нашем каталоге вы найдете тысячи качественных фотографий, которые можно применить при печати на холсте.

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Готовые модульные картины

Здесь вы можете выбрать уже готовые решения, сделанные нашими дизайнерами.

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Готовые модульные картины

Наши работы

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Закажите печать фото на холсте в Минске через интернет-магазин «Art-oboi.by», и станьте счастливым обладателем великолепного аксессуара для украшения своего жилья или рабочего места. Мы с удовольствием превратим вашу любимую фотографию в настоящую большую картину, которая будет привлекать внимание всех гостей. Благодаря данному изделию помещение приобретет уют, современность и креативность.

Если вы дизайнер или художник, тогда спешите распечатать у нас картины на холсте. Оформленные таким образом авторские работы вы сможете выставить на просмотр в выставочном зале или продать поклонникам своего творчества. Эти изделия имеют солидный вид, а потому они непременно будут пользоваться большим спросом. Также мы рекомендуем оформить заказ на фотопечать репродукций известных художников, если вы являетесь ценителем арт-искусства .

Привнести нотку современности и частичку стиля вы сможете, если выберете для оформления интерьера модульные картины. Эти изделия состоят из нескольких частей и образуют одно целостное изображение. Среди большого ассортимента изображений вы найдете всевозможные пейзажи, портреты, натюрморты и так далее. Но мы можем изготовить холст с любым привлекательным для вас рисунком.

Фотопечать на холсте имеет следующие особенности:

  • Неповторимость и оригинальность;
  • Долговечность изображения — технология обработки поверхности холста специальным средством позволяет сохранить его свойства до 50–100 лет;
  • Высокое качество цветопередачи и естественности готового рисунка;
  • Стойкость к выгоранию, влаге, резким перепадам температур.

Кстати, для производства картины, в нашем магазине применяется ткань из 100% натурального хлопка. Готовый холст закрепляется после печати на деревянном подрамнике. Заказывая картину по фотографии у проверенных производителей, вы получаете изделия отменного качества, которые не будет стыдно повесить как в доме, так и в кабинете директора крупного предприятия.

Отметим сразу цену печати на холсте фото и картин. Компания «Art-oboi.by» имеет лояльную ценовую политику, а потому купить изделие в подарок или к себе в дом не составит больших денежных затрат. Приятных покупок!

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