В нашем каталоге вы найдете тысячи качественных фотографий, которые можно применить при печати на холсте.Подробнее
У вас уже есть изображение? Загрузите его в нашу форму и отправьте заявку на печать вашего холста.Подробнее
Здесь вы можете выбрать уже готовые решения, сделанные нашими дизайнерами.Подобрать
Лаванда масло63,00 руб.
Юнион Джек57,60 руб.
Взгляд86,40 руб.
Гортензия86,40 руб.
Линии36,00 руб.
Цветочная абстракция120,00 руб.
Сказочная страна42,00 руб.
Венеция масло43,20 руб.
Совята88,20 руб.
Луг63,00 руб.
Лондон42,00 руб.
Парусник63,00 руб.
Чайная церемония57,60 руб.
Дикая Африка63,00 руб.
Букет роз117,60 руб.
Побережье102,00 руб.
Водяная лилия120,00 руб.
Капли57,60 руб.
Океан91,80 руб.
Бутон розы63,00 руб.
Рассвет в Нью-Йорке69,60 руб.
Алые тюльпаны96,00 руб.
Живопись69,60 руб.
Карлов мост63,00 руб.
Ара42,00 руб.
Дельфины42,00 руб.
Петунии96,00 руб.
Цветение120,00 руб.
Япония151,20 руб.
Фул колор102,00 руб.
Наши работы
Закажите печать фото на холсте в Минске через
Если вы дизайнер или художник, тогда спешите распечатать у нас картины на холсте.
Оформленные таким образом авторские работы вы сможете выставить на просмотр в выставочном
зале или продать поклонникам своего творчества. Эти изделия имеют солидный вид, а потому
они непременно будут пользоваться большим спросом. Также мы рекомендуем оформить заказ
на фотопечать репродукций известных художников, если вы являетесь ценителем
Привнести нотку современности и частичку стиля вы сможете, если выберете для оформления интерьера модульные картины. Эти изделия состоят из нескольких частей и образуют одно целостное изображение. Среди большого ассортимента изображений вы найдете всевозможные пейзажи, портреты, натюрморты и так далее. Но мы можем изготовить холст с любым привлекательным для вас рисунком.
Фотопечать на холсте имеет следующие особенности:
Кстати, для производства картины, в нашем магазине применяется ткань из 100% натурального хлопка. Готовый холст закрепляется после печати на деревянном подрамнике. Заказывая картину по фотографии у проверенных производителей, вы получаете изделия отменного качества, которые не будет стыдно повесить как в доме, так и в кабинете директора крупного предприятия.
Отметим сразу цену печати на холсте фото и картин. Компания «Art-oboi.by» имеет лояльную ценовую политику, а потому купить изделие в подарок или к себе в дом не составит больших денежных затрат. Приятных покупок!