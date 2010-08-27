3D фотообои в Витебске

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Холст
22 руб. / м2
Рельеф этой текстуры повторяет рисунок ткани. Она является одной из самых популярных текстур. Отличительная черта – натуральная передача цвета. Благодаря тому, что текстура едва заметна, она не перетягивает внимание от сюжета рисунка на себя. Отлично подойдет для самых разных изображений, хорошо дополняя современный интерьер. Материал текстуры «Холст» - виниловые обои на флизелиновой основе.
Лен
19 руб. / м2
Новинка сезона 2019 текстура "Лен" передает фактуру одноименной ткани. Являясь трендом этой весны, фотообои на этой основе внесут нотки натурального декора в ваш дом
Штукатурка
28 руб. / м2
Штукатурка более заметна для глаза. Это наиболее ярко выраженная текстура. Но ее тиснение сослужит хорошую службу при правильном выборе изображения и сыграет свою роль при передаче цвета – изображение будет казаться ярче. А если вы хотите сделать из своей комнаты маленький Лувр, «штукатурка» - идеальный материал для печати живописи и фресок. А изображения с мощеными улочками и старыми городами, благодаря неровной поверхности бумаги, станут более натуральными и реалистичными. Материал: виниловые обои на флизелиновой основе.
Иней
28 руб. / м2
Текстура Иней полностью оправдывает смысл названия и напоминает узоры на замерзшем зимой окне. Этот вариант прекрасно подчеркнет все нюансы природных пейзажей. Извилистые горные тропы, березовая листва – все мелкие штрихи будут умеренно дополнены. Тонкие беспорядочные линии этой текстуры удачно отобразят нюансы изображения. Картина, напечатанная на такой текстуре, выглядит ярко и при этом ненавязчиво. Материал: виниловые обои на флизелиновой основе.
Кора
30 руб. / м2
Рельеф этой текстуры повторяет рисунок древесной коры. Она является одной из самых популярных текстур. Отличительная черта – реалистичная передача темы фотографии. Благодаря тому, что текстура едва заметна, она не перетягивает внимание от сюжета рисунка на себя. Отлично подойдет для самых разных изображений, хорошо дополняя современный интерьер. Материал текстуры «Кора» - виниловые обои на флизелине.
Мозаика
22 руб. / м2
Рельеф этой текстуры повторяет рисунок мозаики. Вторая по популярности из текстур. Отличительная черта - возможность имитировать фрески, придаёт особый шарм винтажным фото и приятный пастельный оттенок изображениям. Благодаря тому, что текстура едва заметна, она не перетягивает внимание от сюжета рисунка на себя. Отлично подойдёт для абсолютно любого изображения.
Гравий
22 руб. / м2
Сложная текстура с ярко выраженным рельефом. Изображения, нанесенные на данную текстуру, приобретают глубину и неповторимый стиль. Фотообои на данной текстуре помогут скрыть мелкие неровности ваших стен. Материал: виниловые обои на флизелиновой основе. Рекомендовано для сюжетов: Вода ГорыГраффити Небо Природа Пляж Флора.
Вельвет
22 руб. / м2
Достаточно крупная, хорошо заметная текстура. Замечательно подойдет для имитации ткани.Отличительная особенность - наличие рельефных рубчиков, расположенных по длине обоев. Идеально подходит для помещений с низкими потолками, делая их зрительно выше. Материал: виниловые обои на флизелиновой основе. Рекомендовано для сюжетов: Город, Дизайнерские фотообои, Море, Небо, Пляж, Современный город, Старый город.
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