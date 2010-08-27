3D фотообои в Витебске

Штукатурка более заметна для глаза. Это наиболее ярко выраженная текстура. Но ее тиснение сослужит хорошую службу при правильном выборе изображения и сыграет свою роль при передаче цвета – изображение будет казаться ярче. А если вы хотите сделать из своей комнаты маленький Лувр, «штукатурка» - идеальный материал для печати живописи и фресок. А изображения с мощеными улочками и старыми городами, благодаря неровной поверхности бумаги, станут более натуральными и реалистичными. Материал: виниловые обои на флизелиновой основе.